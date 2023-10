Postmates é uma empresa americana que oferece entrega local de refeições preparadas em restaurantes e outros produtos. Em fevereiro de 2019, a Postmates operava em 2.940 cidades dos EUA. O serviço depende de aplicativos de telefonia móvel e dos recursos do Sistema de Posicionamento Global para atender aos estoques e à demanda do consumidor. Lançado em 2011, a Postmates é uma das muitas empresas de entrega sob demanda nos Estados Unidos. fornecendo entrega em restaurantes e lojas que anteriormente não ofereciam entrega de mercadorias. Postmates é um exemplo de empresa sob demanda. O cofundador da Postmates, Bastian Lehmann, chama a empresa de "anti-Amazon". Em 6 de julho de 2020, a Uber anunciou que iria adquirir a Postmates por US$ 2,65 bilhões. Em 1º de dezembro de 2020, a Uber anunciou a conclusão do negócio.

Site: postmates.com

