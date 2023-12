Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de A Cloud Guru no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

A Cloud Guru é uma plataforma de treinamento online para pessoas interessadas em Tecnologia da Informação. A maioria dos cursos oferecidos prepara os alunos para fazer exames de certificação dos três principais provedores de nuvem (Microsoft Azure, Google Cloud Platform e Amazon Web Services). A empresa foi fundada em Londres, Reino Unido, em 2015, por Ant Stanley e Ryan Kroonenburg, com o irmão de Ryan, Sam Kroonenburg, ingressando logo depois. Em julho de 2016, Ant Stanley deixou A Cloud Guru, deixando os irmãos Sam e Ryan para administrar o negócio. A Cloud Guru levantou US$ 7 milhões em financiamento em julho de 2017 e US$ 33 milhões adicionais em abril de 2019. Em 16 de dezembro de 2019, foi anunciado que eles iria adquirir a Linux Academy. A aquisição foi afirmada por A Cloud Guru para torná-la "a maior biblioteca de treinamento em computação em nuvem do mundo". Em 2 de junho de 2021, A Cloud Guru foi adquirida pela Pluralsight.

