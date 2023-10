PagerDuty é uma empresa americana de computação em nuvem especializada em uma plataforma SaaS de resposta a incidentes para departamentos de TI. Em 2018, a empresa arrecadou mais de US$ 170 milhões em financiamento de risco. Foi reconhecida pela Forbes em sua "Cloud 100", bem como na lista do USA Today para as principais pequenas e médias empresas em diversidade em 2018. A PagerDuty está sediada em São Francisco, com operações em Toronto, Atlanta, Reino Unido, e Austrália. Sua plataforma foi projetada para alertar os clientes sobre interrupções e interrupções por meio de aprendizado de máquina e automação. O software opera como um serviço independente ou pode ser integrado a sistemas de TI existentes. Clientes notáveis ​​incluem GE, Vodafone, Box.com, Clover Network e American Eagle Outfitters.

Site: pagerduty.com

