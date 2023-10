Greenhouse Software (comumente conhecida como Greenhouse) é uma empresa americana de tecnologia com sede na cidade de Nova York que fornece software de recrutamento como serviço. Foi fundada em 2012 por Daniel Chait e Jon Stross. A empresa arrecadou US$ 2,7 milhões em uma rodada inicial em 2013, US$ 7,5 milhões em sua rodada Série A em 2014, US$ 13,6 milhões em sua rodada Série B em 2015, US$ 35 milhões em sua rodada Série C em 2015 e US$ 50 milhões em sua rodada Série D. em 2018. A empresa de investigação CB Insights, num estudo encomendado pelo The New York Times, listou a Greenhouse entre cinquenta startups previstas para se tornarem unicórnios, empresas com uma avaliação de pelo menos mil milhões de dólares.

Site: greenhouse.com

