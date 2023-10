Squarespace, Inc. é uma empresa privada americana, com sede na cidade de Nova York. Ele fornece software como serviço para construção e hospedagem de sites e permite que os usuários usem modelos de sites pré-construídos e elementos de arrastar e soltar para criar e modificar páginas da web. Em 2004, Anthony Casalena fundou o Squarespace como um serviço de hospedagem de blogs enquanto estudava na Universidade de Maryland. Ele foi seu único funcionário até 2006, quando atingiu US$ 1 milhão em receita. A empresa cresceu de 30 funcionários em 2010 para 550 em 2015. Em 2014, levantou um total de US$ 78,5 milhões em capital de risco; ferramentas de comércio eletrônico adicionadas, serviços de nomes de domínio e análises; e substituiu seu backend de codificação por recursos de arrastar e soltar.

Site: squarespace.com

