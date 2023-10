Voxer é uma empresa de desenvolvimento de aplicativos móveis com sede em São Francisco, mais conhecida por seu aplicativo Voxer Walkie Talkie gratuito para smartphones. Fundado por Tom Katis e Matt Ranney, o Voxer Walkie Talkie é um sistema "push-to-talk" ao vivo e um sistema de mensagens de voz. As mensagens no Voxer são entregues ao vivo à medida que são gravadas e também como mensagem de voz. O aplicativo funciona nos sistemas operacionais Android, Windows Phone e iOS. Em abril de 2012, a empresa levantou US$ 30 milhões em financiamento de risco da Institutional Venture Partners (IVP), Intel Capital e outros investidores anjos.

Site: web.voxer.com

