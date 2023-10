Waze (hebraico: ווייז; anteriormente FreeMap Israel) é um aplicativo de software de navegação GPS de propriedade do Google. Funciona em smartphones e tablets com suporte para GPS. Ele fornece informações de navegação passo a passo e tempos de viagem e detalhes de rotas enviados pelo usuário, enquanto baixa informações dependentes de localização através de uma rede de telefonia móvel. O Waze descreve seu aplicativo como um aplicativo de navegação GPS voltado para a comunidade, cujo download e uso são gratuitos. A empresa israelense Waze Mobile desenvolveu o software Waze. Ehud Shabtai, Amir Shinar e Uri Levine fundaram a empresa. Duas empresas israelenses de capital de risco, Magma e Vertex Ventures Israel, e uma empresa americana de capital de risco em estágio inicial, Bluerun Ventures, forneceram financiamento. O Waze Mobile foi adquirido pelo Google em junho de 2013. O aplicativo gera receita com publicidade hiperlocal para cerca de 130 milhões de usuários mensais.

Site: waze.com

