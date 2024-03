Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Agorify no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Agorify está na vanguarda da democratização da tecnologia de eventos, impulsionada pela nossa crença de que soluções de gerenciamento de eventos eficientes e de alta qualidade devem ser acessíveis e acessíveis. Nossa plataforma é um reflexo desse compromisso, oferecendo uma gama de recursos projetados para eventos de todos os tamanhos e orçamentos: - Solução de quiosque de autoatendimento: agilize o check-in dos participantes com nosso sistema de quiosque intuitivo e eficiente. - Aplicativo de evento: melhore o envolvimento dos participantes com um aplicativo de evento personalizável e rico em recursos. - Emissão de ingressos e registro: simplifique o processo de registro com nosso sistema de ingressos fácil de usar. - Recuperação de leads: Maximize as oportunidades de networking e acompanhe o envolvimento com nossa tecnologia avançada de recuperação de leads. Com o Agorify, os organizadores de eventos em todo o mundo têm a capacidade de criar eventos memoráveis ​​e eficientes, de alta qualidade e baixo custo.

Categorias :

Site: agorify.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Agorify. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.