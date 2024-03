Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Brella no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Brella é a plataforma líder de eventos para eventos presenciais, híbridos e virtuais. As principais conferências e exposições do mundo confiam na Brella para potencializar seus eventos com conteúdo relevante, networking de qualidade e oportunidades inovadoras de geração de receita. Os relatórios analíticos meticulosos da Brella, que cobrem tópicos de tendência, intenções do comprador, consumo de conteúdo, networking e engajamento, capacitam os organizadores de eventos a fornecer exposição mensurável e retorno sobre o investimento (ROI) transparente para expositores, patrocinadores e parceiros – de forma consistente e fácil. Como parte da nossa missão de reunir os participantes para reuniões memoráveis, relevantes e envolventes, a Brella facilitou conexões entre milhões de participantes em eventos presenciais, virtuais e híbridos.

Brella

