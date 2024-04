Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Events Wallet no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

EventsWallet é uma plataforma de eventos SaaS inovadora para eventos presenciais, virtuais e híbridos. A plataforma permite que os organizadores realizem feiras e conferências com ROI eficaz, mantendo o público envolvido com ferramentas de web e aplicativos fáceis de usar para gerenciamento de eventos e comunicação. Crie transmissões ao vivo, sessões, salas de exposição, estandes virtuais de expositores e perfis de patrocinadores ilimitados. Mantenha os participantes capturados com notificações push na web e em aplicativos, discussões em vídeo e texto, bate-papos, reuniões on-line e ao vivo. Forneça aos patrocinadores e expositores poderosas ferramentas promocionais e de comunicação, ajudando-os a atrair mais clientes. Acompanhe a atividade dos usuários no evento e obtenha relatórios detalhados em tempo real.

