Descubra a única plataforma de gerenciamento de eventos de nível empresarial fácil de usar. Veja como podemos ajudá-lo em seu próximo evento virtual, híbrido ou presencial. Accelevents, a solução completa para gerenciamento de eventos virtuais, híbridos e presenciais, combina exclusivamente recursos de nível empresarial com facilidade de uso para agilizar seu processo de planejamento de eventos. Com a confiança de 12.500 organizações em todo o mundo, nossa plataforma dá vida à sua estratégia de eventos com suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, segurança de dados avançada e uma ampla gama de recursos. Com Accelevents, os planejadores de eventos podem: - Criar um site de evento em minutos. - Crie sem esforço uma agenda de eventos que integre automaticamente palestrantes e sessões. - Adapte o processo de registro e emissão de ingressos às necessidades exclusivas do evento. - Oferecer uma ampla gama de métodos de pagamento, incluindo cartões de crédito e faturamento. - Implantar opções de check-in assistido e automático. - Crie e imprima crachás profissionais com facilidade. - Ajude os expositores a capturar e qualificar leads. - Apoie a agenda lotada dos participantes e da equipe do evento com aplicativos fáceis para eventos. - Transmita conteúdo ao vivo usando nosso estúdio de transmissão interno ou um provedor A/V de sua preferência. - Gerenciar expositores e patrocinadores em grande escala. - Amplifique o envolvimento dos participantes com networking orientado por IA, gamificação e muito mais. - Obtenha insights detalhados sobre o desempenho do evento por meio de análises abrangentes.

