Social27 potencializa eventos que aceleram vendas e constroem comunidade. Execute eventos e webcasts virtuais, híbridos e presenciais que sejam divertidos, seguros e escaláveis ​​globalmente. A plataforma de eventos virtuais Social27 oferece as melhores oportunidades virtuais e híbridas para networking de participantes, apresentação de patrocinadores e expositores e experiências perfeitas de sessões de palestrantes. Patrocinadores e Expositores: Capacite patrocinadores e expositores a criar seu próprio microsite de estande de expositor para criar entusiasmo e gerar leads. Palestrantes: torne mais fácil para os palestrantes fazerem apresentações incríveis e se conectarem com os participantes – é tão fácil quanto participar de uma reunião do Zoom ou do Teams. Participantes: aproveite o poder do nosso mecanismo de recomendação para que os participantes possam se conectar com as pessoas, patrocinadores e sessões que mais lhes interessam. Visite Social27.com para saber mais ou para agendar uma demonstração conosco!

