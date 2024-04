Deal Room Events Participant

Tornamos o complexo simples. Deal Room é sua plataforma simples e completa de gerenciamento de eventos para eventos presenciais, virtuais e híbridos. Simplesmente organize. Simplesmente personalize. Simplesmente rede. -Melhor experiência de networking com funcionalidades abrangentes -Recursos e integrações integradas -Soluções de eventos virtuais, híbridos e presenciais e gerenciamento de sucesso Basta organizar eventos com as funcionalidades abrangentes do Deal Room. -Reuniões individuais, envolvimento dos participantes com pré-reserva, networking eficaz -Número ilimitado de sessões paralelas, mesas redondas, salas de descanso -Captura de leads com ferramenta de análise abrangente -Integração com plataformas de ingressos, streaming e estúdio -Suporte real ao cliente com dedicado Equipe de sucesso de eventos -Área de exposição virtual para patrocinadores e expositores Fornecemos aos organizadores de eventos uma ferramenta de networking para aumentar a produtividade dos participantes e aprimorar a experiência do evento. Na plataforma Deal Room, os participantes do evento têm acesso ao perfil uns dos outros para fazer contatos e se encontrar. Os expositores podem convidar participantes para seus estandes e gerenciar reuniões. Essa função também os ajuda a gerenciar sua força de trabalho de acordo com as reuniões agendadas. Visite https://www.dealroomevents.com/ para mais informações. https://www.linkedin.com/company/dealroomevents

dealroomevents.com

