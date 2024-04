Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de BoothCentral no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Organize eventos envolventes – sejam presenciais, híbridos ou virtuais. BoothCentral é sua plataforma completa de gerenciamento e hospedagem de eventos, com ferramentas poderosas e fáceis de usar, projetadas para ajudar seu evento a ter sucesso! Nossa solução para eventos virtuais é econômica, fácil de configurar e personalizável. Com recursos como: - Sua marca de evento personalizada na frente e no centro - Estandes de marca individual apresentando todos os seus expositores - Interface amigável para todas as idades e níveis de tecnologia E tudo isso vem com excelente atendimento e suporte ao cliente. Não acredite apenas na nossa palavra. Basta perguntar aos nossos clientes! Os eventos que você deseja com o suporte e a flexibilidade que você precisa.

Site: boothcentral.com

