Eventact is an event management SaaS. Eventact enables event planners to create and manage virtual, hybrid, and in-person events. Eventact includes everything you need to manage your events. Modules include Registration, Accommodation, Virtual event hosting, Event Website Builder. Virtual exhibitor booths, Lead collection app, event check-in, and badge printing app. Abstract management, e-posters, and virtual e-posters.

Categorias :

Site: eventact.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com EventAct. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.