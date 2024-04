Meetaway é uma plataforma de eventos virtuais que torna mais fácil e simples para os organizadores de eventos reunir seu público, fazer networking e construir relacionamentos significativos. Meetaway ajuda seus participantes a conhecer as pessoas que desejam conhecer. Ao configurar um evento, os organizadores podem definir critérios de correspondência que reflitam os objetivos do seu evento e do público, e os participantes também podem dizer ao Meetaway quem especificamente desejam conhecer (ou evitar). O Meetaway coleta essas informações, faz as melhores combinações e alterna automaticamente os participantes para uma série de conversas individuais. A experiência do usuário é linear e contínua e o processo de configuração é intuitivo e simples. Por meio do Meetaway, você pode realizar eventos de networking independentes ou incorporá-los como parte de um evento ou conferência virtual maior. Os participantes preferem fazer networking no Meetaway do que pessoalmente. Venha descobrir por quê!

