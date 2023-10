HackerOne é uma plataforma de coordenação de vulnerabilidades e recompensa de bugs que conecta empresas com testadores de penetração e pesquisadores de segurança cibernética. Foi uma das primeiras empresas, juntamente com Synack e Bugcrowd, a adotar e utilizar pesquisadores de segurança e cibersegurança de crowdsourcing como eixos de seu modelo de negócios; é a maior empresa de segurança cibernética do gênero. Em maio de 2020, a rede HackerOne havia pago US$ 100 milhões em recompensas.

Site: hackerone.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com HackerOne. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.