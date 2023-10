O Google Earth é um programa de computador que renderiza uma representação 3D da Terra com base principalmente em imagens de satélite. O programa mapeia a Terra sobrepondo imagens de satélite, fotografias aéreas e dados GIS em um globo 3D, permitindo aos usuários ver cidades e paisagens de vários ângulos. Os usuários podem explorar o globo inserindo endereços e coordenadas ou usando um teclado ou mouse. O programa também pode ser baixado em um smartphone ou tablet, usando uma tela sensível ao toque ou uma caneta para navegar. Os usuários podem usar o programa para adicionar seus próprios dados usando Keyhole Markup Language e carregá-los através de várias fontes, como fóruns ou blogs. O Google Earth é capaz de mostrar vários tipos de imagens sobrepostas na superfície da Terra e também é um cliente do Web Map Service. Recentemente, o Google revelou que o Google Earth cobre agora mais de 98% do mundo e capturou 16 milhões de quilômetros de imagens do Street View, uma distância que poderia dar a volta ao globo mais de 400 vezes. Além da navegação no Earth, o Google Earth oferece uma série de outras ferramentas por meio do aplicativo para desktop. Estão disponíveis globos adicionais para a Lua e Marte, bem como uma ferramenta para visualizar o céu noturno. Um jogo de simulador de vôo também está incluído. Outros recursos permitem aos usuários visualizar fotos de vários lugares carregadas no Panoramio, informações fornecidas pela Wikipedia sobre alguns locais e imagens do Street View. A versão web do Google Earth também inclui o Voyager, um recurso que adiciona periodicamente tours no programa, frequentemente apresentados por cientistas e documentaristas. O Google Earth tem sido visto por alguns como uma ameaça à privacidade e à segurança nacional, levando o programa a ser banido em vários países. Alguns países solicitaram que certas áreas fossem ocultadas nas imagens de satélite do Google, geralmente áreas que contêm instalações militares.

