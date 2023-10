Google Photos

O Google Fotos é um serviço de compartilhamento e armazenamento de fotos desenvolvido pelo Google. Foi anunciado em maio de 2015 e separado do Google+, antiga rede social da empresa. O Google Fotos oferece aos usuários armazenamento gratuito e ilimitado para fotos de até 16 megapixels e vídeos com resolução de até 1080p. O serviço analisa automaticamente as fotos, identificando diversas características visuais e assuntos. Os usuários podem pesquisar qualquer coisa nas fotos, com o serviço retornando resultados de três categorias principais: Pessoas, Lugares e Coisas. A visão computacional do Google Fotos reconhece rostos (não apenas de humanos, mas também de animais de estimação), agrupando rostos semelhantes (esse recurso está disponível apenas em alguns países devido às leis de privacidade); marcos geográficos (como a Torre Eiffel); e assunto, incluindo aniversários, edifícios, animais, comida e muito mais. Diferentes formas de aprendizado de máquina no serviço Fotos permitem o reconhecimento do conteúdo das fotos, geram álbuns automaticamente, animam fotos semelhantes em vídeos rápidos, trazem à tona memórias passadas em momentos significativos e melhoram a qualidade de fotos e vídeos. Em maio de 2017, o Google anunciou várias atualizações no Google Fotos, incluindo lembretes e sugestões de compartilhamento de fotos, bibliotecas de fotos compartilhadas entre dois usuários e álbuns físicos, com o Fotos sugerindo automaticamente coleções com base no rosto, localização, viagem ou outra distinção. O Google Fotos atua como um backup quando as fotos são enviadas ou, nos termos do Google, 'Compartilhadas'. Esta é apenas uma ferramenta de backup comum quando as fotos são compartilhadas entre mídias sociais ou outras plataformas ou aplicativos. O Google Fotos foi aclamado pela crítica após sua dissociação do Google+ em 2015. Os revisores gostaram do serviço Fotos atualizado por sua tecnologia de reconhecimento, pesquisa, aplicativos e tempos de carregamento. No entanto, foram levantadas questões de privacidade, incluindo a motivação do Google para construir o serviço, bem como a sua relação com os governos e possíveis leis que exigem que o Google entregue todo o histórico fotográfico de um utilizador. O Google Fotos teve forte adoção pelos usuários. Atingiu 100 milhões de usuários após cinco meses, 200 milhões após um ano e 500 milhões em maio de 2017, com o Google anunciando que mais de 1,2 bilhão de fotos são enviadas para o serviço todos os dias, com o total geral de todo o conteúdo enviado medindo mais de 13,7 petabytes de armazenamento. Para efeito de comparação, no final de 2017, todo o Internet Archive continha quase 40 petabytes. Em 2019, o Google Fotos atingiu a marca de 1 bilhão de usuários.

Site: google.com

