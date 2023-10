O Google Play, antigo Android Market, é um serviço de distribuição digital operado e desenvolvido pelo Google. Ela serve como loja de aplicativos oficial para dispositivos rodando no sistema operacional Android "certificado pelo Google", permitindo aos usuários navegar e baixar aplicativos desenvolvidos com o kit de desenvolvimento de software (SDK) Android e publicados pelo Google. O Google Play também funciona como loja de mídia digital, oferecendo músicas, livros, filmes e programas de televisão. Anteriormente, ela oferecia dispositivos de hardware do Google para compra até a introdução de um varejista de hardware on-line separado, a Google Store, em 11 de março de 2015, e também oferecia publicações de notícias e revistas antes da reformulação do Google Notícias em 15 de maio de 2018. Os aplicativos estão disponíveis no Google Play gratuitamente ou mediante pagamento. Eles podem ser baixados diretamente em um dispositivo Android por meio do aplicativo móvel proprietário da Play Store ou implantando o aplicativo em um dispositivo no site do Google Play. Os aplicativos que utilizam recursos de hardware de um dispositivo podem ser direcionados a usuários de dispositivos com componentes de hardware específicos, como um sensor de movimento (para jogos dependentes de movimento) ou uma câmera frontal (para videochamadas online). A loja Google Play teve mais de 82 bilhões de downloads de aplicativos em 2016 e atingiu mais de 3,5 milhões de aplicativos publicados em 2017. Tem sido objeto de vários problemas relativos à segurança, nos quais software malicioso foi aprovado e carregado na loja e baixado pelos usuários , com vários graus de gravidade. O Google Play foi lançado em 6 de março de 2012, reunindo o Android Market, o Google Music e a Google eBookstore sob uma única marca, marcando uma mudança na estratégia de distribuição digital do Google. Os serviços incluídos no Google Play são Google Play Livros, Google Play Games, Google Play Filmes e TV e Google Play Música e, anteriormente, Google Play Banca, antes de serem completamente eliminados do Google Play em novembro de 2018. Após sua mudança de marca, o Google tem expandiu gradualmente o suporte geográfico para cada um dos serviços.

Site: play.google.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Google Play. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.