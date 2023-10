O YouTube Music é um serviço de streaming de música desenvolvido pelo YouTube, uma subsidiária do Google; fornece uma interface personalizada para o serviço voltado para streaming de música, permitindo aos usuários navegar por músicas e videoclipes no YouTube com base em gêneros, playlists e recomendações. O serviço também oferece um nível premium, que permite reprodução sem anúncios, reprodução em segundo plano apenas de áudio e download de músicas para reprodução offline. Esses benefícios de assinatura também são oferecidos aos assinantes do Google Play Música e do YouTube Premium. O serviço acabará por suplantar o Google Play Music como principal marca do Google para streaming e compra de música.

Site: music.youtube.com

