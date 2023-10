Yandex Music é um serviço de streaming de música desenvolvido pela Yandex. Os usuários selecionam composições musicais, álbuns, coleções de faixas musicais para transmitir em seus dispositivos sob demanda e recebem recomendações personalizadas. O serviço também está disponível como aplicativo móvel com versões compatíveis com iOS, Android. O serviço está disponível na Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Israel, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão. A assinatura só pode ser paga nos países suportados acima, mas o serviço estará disponível em todos os outros países. Em outubro de 2017, mais de 40 milhões de faixas musicais estavam disponíveis no Yandex Music. Cerca de 20 milhões de pessoas usam o serviço pelo menos uma vez por mês. O recurso mais popular do Yandex Music são as listas de reprodução inteligentes, que são atualizadas diariamente para cada usuário e apresentam faixas tocadas recentemente, músicas semelhantes às suas favoritas e diversas faixas baseadas em no gosto do usuário.

Site: music.yandex.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Yandex Music. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.