Wynk Music é um aplicativo de streaming e download de música para todos os gostos! De Rahman a Rihanna, tem mais de 2,8 milhões de músicas que abrangem música indiana e internacional. Transmita e baixe músicas no aplicativo Wynk Music e descubra músicas de sua enorme biblioteca, cobrindo uma série de gêneros, incluindo Bollywood, Pop, Rock, Bhangra, Devocional, Bhajans, Feliz, Triste, Romântico, Festa, Chill, Love e Old retro. Além disso, tenha acesso a música em idiomas regionais, como Punjabi, Bhojpuri, Rajasthani, Marathi, Bengali, Kannada, Gujarati, Tamil, Telugu, Malayalam e todos os outros idiomas do sul da Índia. Em resumo, temos música para todos os gostos! Desfrute de músicas ilimitadas da nossa enorme variedade de playlists selecionadas especialmente para você ou crie sua própria playlist. Para quem gosta de simplesmente sentar e relaxar enquanto ouve música, temos estações de rádio para você escolher. Faça seus chamadores curtirem com Airtel Hellotunes! Diga adeus ao 'Ring-Ring' da velha escola e defina suas músicas favoritas como Hellotune no Wynk absolutamente GRÁTIS!

Site: wynk.in

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Wynk Music. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.