Amazon Music (anteriormente Amazon MP3) é uma plataforma de streaming de música e loja de música online operada pela Amazon. Lançada em versão beta pública em 25 de setembro de 2007, em janeiro de 2008 tornou-se a primeira loja de música a vender música sem gerenciamento de direitos digitais (DRM) das quatro principais gravadoras (EMI, Universal, Warner e Sony BMG), bem como muitos independentes. Todas as faixas foram originalmente vendidas em formato MP3 com taxa de bits variável de 256 kilobits por segundo, sem marca d’água ou DRM por cliente; no entanto, algumas faixas agora têm marca d'água. Os acordos de licenciamento com gravadoras restringem os países onde a música pode ser vendida. Depois dos Estados Unidos, o Amazon MP3 foi lançado no Reino Unido em 3 de dezembro de 2008, na Alemanha em 1 de abril de 2009 e na França em 10 de junho, 2009. A edição alemã está disponível na Áustria e na Suíça desde 3 de dezembro de 2009. A loja Amazon MP3 foi lançada no Japão em 10 de novembro de 2010. As edições em espanhol e italiano foram lançadas em 4 de outubro de 2012. A edição no México foi anunciado em 7 de novembro de 2018. Em 17 de setembro de 2019, a Amazon Music anunciou o lançamento do Amazon Music HD, um novo nível de música de qualidade sem perdas com mais de 50 milhões de músicas em alta definição (16 bits/44,1 kHz) e milhões de músicas em Ultra. Alta definição (24 (bit)/44 (kHz), 24/48, 24/96, 24/192), o streaming de áudio da mais alta qualidade disponível. A Amazon está agora entre o Tidal e o Qobuz que oferecem música sem perdas para audiófilos. Em janeiro de 2020, o Amazon Music tinha 55 milhões de ouvintes.

Site: music.amazon.com

