Amazon Alexa, também conhecida simplesmente como Alexa, é uma tecnologia de IA de assistente virtual desenvolvida pela Amazon, usada pela primeira vez nos alto-falantes inteligentes Amazon Echo desenvolvidos pela Amazon Lab126. Ele é capaz de interação por voz, reprodução de música, criação de listas de tarefas, configuração de alarmes, streaming de podcasts, reprodução de audiolivros e fornecimento de previsão do tempo, trânsito, esportes e outras informações em tempo real, como notícias. Alexa também pode controlar vários dispositivos inteligentes usando-se como sistema de automação residencial. Os usuários podem estender os recursos do Alexa instalando "habilidades" (funcionalidades adicionais desenvolvidas por fornecedores terceirizados, em outras configurações mais comumente chamadas de aplicativos, como programas meteorológicos e recursos de áudio). A maioria dos dispositivos com Alexa permite que os usuários ativem o dispositivo usando uma palavra de ativação (como Alexa ou Amazon); outros dispositivos (como o aplicativo móvel Amazon no iOS ou Android e Amazon Dash Wand) exigem que o usuário aperte um botão para ativar o modo de escuta de Alexa, embora alguns telefones também permitam que um usuário diga um comando, como "Alexa" ou "Alexa acorda". Atualmente, a interação e a comunicação com Alexa estão disponíveis apenas em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português, japonês e hindi. No Canadá, a Alexa está disponível em inglês e francês (com sotaque de Quebec). Em novembro de 2018, a Amazon tinha mais de 10.000 funcionários trabalhando na Alexa e em produtos relacionados. Em janeiro de 2019, a equipe de dispositivos da Amazon anunciou que havia vendido mais de 100 milhões de dispositivos habilitados para Alexa. Em setembro de 2019, a Amazon lançou muitos novos dispositivos, alcançando muitos recordes enquanto competia com a indústria mundial de casa inteligente. O novo Echo Studio se tornou o primeiro alto-falante inteligente com som 360 e som Dolby. Outros novos dispositivos incluíam um ponto Echo com um relógio atrás do tecido, um novo Amazon Echo de terceira geração, Echo Show 8, um dispositivo Echo plug-in, Echo Flex, fones de ouvido sem fio integrados Alexa, Echo buds, Alexa integrado óculos, armações Echo, um anel integrado Alexa e Echo Loop.

Site: alexa.amazon.com

