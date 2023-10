Kindle CloudReader

Acesse e leia milhões de títulos de forma instantânea e confortável em seu telefone, tablet ou computador. A Kindle Store é uma loja de comércio eletrônico de e-books operada pela Amazon como parte de seu site de varejo e pode ser acessada a partir de qualquer Amazon Kindle, tablet Fire ou aplicativo móvel Kindle. No lançamento do Kindle em novembro de 2007, a loja tinha mais de 88 mil títulos digitais disponíveis na loja dos EUA. Esse número aumentou para mais de 275.000 no final de 2008 e ultrapassou 765.000 em agosto de 2011. Em julho de 2014, havia mais de 2,7 milhões de títulos disponíveis e em março de 2018 havia mais de seis milhões de títulos disponíveis nos EUA. on-line e baixado usando Wi-Fi ou Whispernet da Amazon para levar o conteúdo ao dispositivo do usuário. Uma das inovações que a Amazon trouxe para a loja foi a compra com um clique, que permitiu aos usuários comprar rapidamente um e-book. A Kindle Store usa um mecanismo de recomendação que analisa o histórico de compras, o histórico de navegação e a atividade de leitura e, em seguida, sugere materiais que acha que o usuário irá gostar.

