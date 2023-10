Mint.com é um serviço gratuito de gerenciamento financeiro pessoal baseado na web para os EUA e Canadá, criado por Aaron Patzer. O Mint forneceu originalmente agregação de contas por meio de um acordo com Yodlee, mas desde então passou a usar o Intuit para conectar-se a contas. O serviço principal do Mint permite aos usuários rastrear saldos e transações bancárias, de cartão de crédito, de investimentos e de empréstimos por meio de uma única interface de usuário, bem como criar orçamentos e definir metas financeiras. Em 2009, a Mint foi adquirida pela Intuit, os criadores do Quicken e do TurboTax. Em 2010, a Mint.com afirma estar conectada com mais de 16.000 instituições financeiras dos EUA e do Canadá e apoiar mais de 17 milhões de contas financeiras individuais. Em novembro de 2013, o Mint.com afirmava ter mais de 10 milhões de usuários. Em 2016, Mint.com afirmou ter mais de 20 milhões de usuários.

Site: mint.intuit.com

