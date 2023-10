Wattpad é um site e aplicativo para escritores publicarem novas histórias geradas por usuários. O objetivo é criar comunidades sociais em torno de histórias para escritores amadores e consagrados. A plataforma afirma ter um público de mais de 80 milhões de usuários, que podem interagir diretamente com os escritores e compartilhar suas opiniões com outros leitores. Embora esteja disponível em mais de 50 idiomas, 77% do seu conteúdo está escrito em inglês. Vários usuários do Wattpad estão traduzindo histórias para continuar a construir a plataforma. De dezembro de 2006 a 2019, o slogan do site do Wattpad foi "Histórias que você vai adorar". Em fevereiro/março de 2019, agora é "Onde vivem as histórias". Em meados de 2020, o site se tornou alvo da maior violação de dados, que deixou 270 milhões de registros expostos a invasores cibernéticos.

Site: wattpad.com

