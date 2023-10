Crunchyroll, Inc. é uma distribuidora, editora e empresa de licenciamento americana focada em streaming de anime, mangá e dorama. Fundado em 2006 por um grupo de graduados da Universidade da Califórnia, Berkeley, o canal de distribuição e programa de parceria da Crunchyroll oferece conteúdo para 70 milhões de usuários registrados em todo o mundo. A Crunchyroll é uma subsidiária da Otter Media, que é uma subsidiária da WarnerMedia da AT&T. A Crunchyroll possui escritórios em São Francisco, Los Angeles, Chișinău e Tóquio, e é membro da Associação de Animações Japonesas (AJA). "Crunchyroll-Hime", também conhecido como "Hime" é o mascote oficial da Crunchyroll.Crunchyroll oferece mais de 1.000 programas de anime, mais de 200 dramas do Leste Asiático para usuários e 50 títulos de mangá como Crunchyroll Manga, embora nem toda a programação esteja disponível em todo o mundo devido a restrições de licenciamento. A Crunchyroll ultrapassou um milhão de assinantes pagos em fevereiro de 2017 e tinha mais de 3 milhões de assinantes pagos em 2020. A Crunchyroll também seleciona alguns títulos de anime para lançamento em vídeo doméstico por meio de seus parceiros de distribuição (Funimation, Sentai Filmworks e Viz Media na América do Norte, Anime Limitado no Reino Unido).

Site: crunchyroll.com

