Kohl's é uma rede varejista americana de lojas de departamentos, operada pela Kohl's Corporation. Em fevereiro de 2013, era a maior rede de lojas de departamentos dos Estados Unidos, com 1.158 lojas, operando lojas em todos os estados dos EUA, exceto no Havaí. A empresa foi fundada pelo imigrante polonês Maxwell Kohl, que abriu uma mercearia de esquina em Milwaukee, Wisconsin, em 1927. Tornou-se uma rede de sucesso na região e, em 1962, a empresa ramificou-se abrindo sua primeira loja de departamentos. A British American Tobacco Company assumiu o controle acionário da empresa em 1972, enquanto ainda era administrada pela família Kohl, e em 1979, a corporação foi vendida para a BATUS Inc. Um grupo de investidores comprou a empresa em 1986 da British American Tobacco e a abriu o capital em 1992. A Kohl's está sediada no subúrbio de Milwaukee, em Menomonee Falls, Wisconsin. Tornou-se a maior rede de lojas de departamentos dos Estados Unidos em maio de 2012, superando seu maior concorrente J. C. Penney. A empresa está listada no S&P 500 (desde 1998) e na Fortune 500. Em termos de receita, a rede era o 23º maior varejista dos Estados Unidos em 2019. Em 2013, a Kohl's era o segundo maior departamento dos EUA. empresa-loja por vendas no varejo.

Site: kohls.com

