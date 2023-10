Macy's (originalmente R. H. Macy & Co.) é uma rede americana de lojas de departamentos fundada em 1858 por Rowland Hussey Macy. Tornou-se uma divisão das Lojas de Departamentos Federadas com sede em Cincinnati em 1994, por meio da qual é afiliada à rede de lojas de departamentos Bloomingdale's; a holding foi renomeada como Macy's, Inc. em 2007. Em 2015, a Macy's era a maior empresa de lojas de departamentos dos EUA em vendas no varejo. Em 2 de maio de 2020, havia 552 lojas (614 caixas), incluindo 11 bandeiras (16 caixas) e 384 ímãs (430 caixas), para um total de 395 lojas principais (446 caixas) e 97 lojas de bairro (103 caixas). , para um total de 550 lojas de linha completa), 50 galerias de móveis (55 caixas), 3 centros de liquidação de móveis, 6 lojas independentes Backstage e 1 Market by Macy's com a placa de identificação Macy's em operação nos Estados Unidos. Sua loja principal está localizada na Herald Square, no bairro de Manhattan, na cidade de Nova York. A empresa tinha 130.000 funcionários e obteve receita anual de US$ 24,8 bilhões em 2017. A Macy's realiza o desfile anual do Dia de Ação de Graças da Macy's na cidade de Nova York desde 1924 e patrocina a exibição anual de fogos de artifício do 4 de julho da cidade desde 1976. A Macy's Herald Square é uma delas. das maiores lojas de departamentos do mundo. A loja principal cobre quase um quarteirão inteiro da cidade de Nova York, possui cerca de 1,1 milhão de pés quadrados de espaço comercial, inclui espaço adicional para escritórios e armazenamento e serve como ponto final para o desfile do Dia de Ação de Graças. O valor do Herald Square foi estimado em cerca de US$ 3 bilhões.

Site: macys.com

