CVS Pharmacy (estilizada como CVSpharmacy, anteriormente CVS/pharmacy) é uma empresa de varejo americana. Propriedade da CVS Health, está sediada em Woonsocket, Rhode Island. Também era conhecida e originalmente chamada de Consumer Value Store e foi fundada em Lowell, Massachusetts, em 1963. A rede era propriedade de sua holding original, Melville Corporation, desde o seu início até que sua atual controladora (CVS Health) foi desmembrada. abriu sua própria empresa em 1996. A CVS Pharmacy é atualmente a maior rede de farmácias dos Estados Unidos em número de locais (mais de 9.600 em 2016) e receita total de receitas médicas. Sua empresa-mãe é classificada como a 7ª maior empresa dos EUA em receitas do ano fiscal de 2017 na Fortune 500. A empresa-mãe do principal concorrente da CVS Pharmacy (Walgreens) ficou em 19º lugar no mesmo período. A CVS vende medicamentos prescritos e uma ampla variedade de mercadorias em geral, incluindo medicamentos de venda livre, produtos de beleza e cosméticos, serviços de acabamento de filmes e fotos, mercadorias sazonais, cartões comemorativos e alimentos de conveniência por meio de suas lojas de varejo CVS Pharmacy e Longs Drugs e on-line por meio de CVS.com. Também fornece serviços de saúde por meio de suas mais de 1.100 clínicas médicas MinuteClinic, bem como de seus Centros de Tratamento de Diabetes. A maioria dessas clínicas está localizada dentro ou fora das lojas CVS.

Site: cvs.com

