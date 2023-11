Kia Corporation, comumente conhecida como Kia, é uma fabricante multinacional sul-coreana de automóveis com sede em Seul, Coreia do Sul. É o segundo maior fabricante de automóveis da Coreia do Sul, depois da sua empresa-mãe, Hyundai Motor Company, com vendas de mais de 2,8 milhões de veículos em 2019.

Site: kia.com

