Target Corporation é uma empresa de varejo americana. É o 8º maior varejista dos Estados Unidos e é um componente do Índice S&P 500. A Target se estabeleceu como a divisão de descontos da Dayton's Company de Minneapolis, Minnesota, em 1962; começou a expandir a loja em todo o país na década de 1980 (como parte da Dayton-Hudson Corporation) e introduziu novos formatos de loja sob a marca Target na década de 1990. A empresa obteve sucesso como player barato e chique no setor. A empresa controladora foi renomeada como Target Corporation em 2000 e se desfez de suas últimas redes de lojas de departamentos em 2004. Ela sofreu com uma violação de segurança massiva e altamente divulgada dos dados de cartão de crédito dos clientes e com o fracasso de sua subsidiária de curta duração, Target Canada, no no início da década de 2010, mas experimentou um sucesso revitalizado com sua expansão nos mercados urbanos dos Estados Unidos. Em 2019, a Target operava 1.844 lojas nos Estados Unidos. A empresa está classificada em 37º lugar na lista Fortune 500 de 2020 das maiores corporações dos Estados Unidos em receita total. Seus formatos de varejo incluem a loja de descontos Target, o hipermercado SuperTarget e lojas de "formato pequeno" anteriormente denominadas CityTarget e TargetExpress antes de serem consolidadas sob a marca Target.

Site: target.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Target. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.