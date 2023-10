() é uma empresa multinacional americana que atua no design, desenvolvimento, fabricação e marketing e vendas mundiais de calçados, vestuário, equipamentos, acessórios e serviços. A empresa está sediada perto de Beaverton, Oregon, na área metropolitana de Portland. É o maior fornecedor mundial de calçados e roupas esportivas e um grande fabricante de equipamentos esportivos, com receitas superiores a US$ 37,4 bilhões no ano fiscal de 2020 (que termina em 31 de maio de 2020). Em 2020, empregava mais de 75.400 pessoas em todo o mundo. Em 2020, só a marca foi avaliada em mais de 32 mil milhões de dólares, tornando-a a marca mais valiosa entre as empresas desportivas. Anteriormente, em 2017, a marca Nike foi avaliada em US$ 29,6 bilhões. A Nike ficou em 89º lugar na lista Fortune 500 de 2018 das maiores corporações dos Estados Unidos em receita total. A empresa foi fundada em 25 de janeiro de 1964, como Blue Ribbon Sports, por Bill Bowerman e Phil Knight, e tornou-se oficialmente Nike, Inc. em 30 de maio de 1971. A empresa leva o nome de Nike, a deusa grega da vitória. A Nike comercializa seus produtos sob sua própria marca, bem como Nike Golf, Nike Pro, Nike+, Air Jordan, Nike Blazers, Air Force 1, Nike Dunk, Air Max, Foamposite, Nike Skateboarding, Nike CR7 e subsidiárias, incluindo Brand Jordan, e Converse. A Nike também foi proprietária da Bauer Hockey (mais tarde renomeada como Nike Bauer) de 1995 a 2008, e anteriormente era proprietária da Cole Haan, Umbro e Hurley International. Além de fabricar roupas e equipamentos esportivos, a empresa opera lojas de varejo com o nome Niketown. A Nike patrocina muitos atletas e equipes esportivas de alto nível em todo o mundo, com as marcas registradas altamente reconhecidas “Just Do It” e o logotipo Swoosh.

Site: nike.com

