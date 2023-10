Mensagens é um aplicativo de SMS e mensagens instantâneas desenvolvido pelo Google para seu sistema operacional móvel Android. Uma interface web também está disponível. Lançado em 12 de novembro de 2014, ele oferece suporte a mensagens Rich Communication Services (RCS) desde 2018. O aplicativo não oferece suporte a criptografia de ponta a ponta, no entanto, o desenvolvimento do recurso foi visto em uma versão interna do aplicativo que vazou em 23 de maio de 2020 .Em abril de 2020, o aplicativo tinha mais de um bilhão de instalações, o que provavelmente se deveu à implementação mais ampla dos Rich Communication Services do Google em muitos países diferentes, sem suporte de operadora.

Site: messages.google.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Messages. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.