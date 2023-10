O Google Translate é um serviço gratuito de tradução automática neural multilíngue desenvolvido pelo Google para traduzir textos e sites de um idioma para outro. Ele oferece uma interface de site, um aplicativo móvel para Android e iOS e uma interface de programação de aplicativos que ajuda os desenvolvedores a criar extensões de navegador e aplicativos de software. Em setembro de 2020, o Google Tradutor oferece suporte a 109 idiomas em vários níveis e, em abril de 2016, contava com mais de 500 milhões de usuários no total, com mais de 100 bilhões de palavras traduzidas diariamente. Lançado em abril de 2006 como um serviço de tradução automática estatística, usou as Nações Unidas e documentos e transcrições do Parlamento Europeu para recolher dados linguísticos. Em vez de traduzir os idiomas diretamente, primeiro traduz o texto para o inglês e depois gira para o idioma de destino na maioria das combinações linguísticas que coloca na sua grelha, com algumas exceções, incluindo o catalão-espanhol. Durante uma tradução, procura padrões em milhões de documentos para ajudar a decidir quais palavras escolher e como organizá-las no idioma de destino. Sua precisão, que foi criticada e ridicularizada em diversas ocasiões, foi avaliada como variando muito entre os idiomas. Em novembro de 2016, o Google anunciou que o Google Translate mudaria para um mecanismo de tradução automática neural - Google Neural Machine Translation (GNMT) - que traduz "frases inteiras de uma vez, em vez de apenas peça por peça. Ele usa esse contexto mais amplo para ajudá-lo. descobrir a tradução mais relevante, que então reorganiza e ajusta para ser mais parecida com um ser humano falando com gramática adequada". Originalmente habilitado apenas para alguns idiomas em 2016, o GNMT é usado em todos os 109 idiomas da lista do Google Translate em setembro de 2020, exceto no par de idiomas entre inglês e latim.

Site: translate.google.com

