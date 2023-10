Faça upload e analise um grande número de documentos com o poder da Pesquisa Google, da IA ​​e do aprendizado de máquina. Pinpoint é uma ferramenta de pesquisa para ajudar jornalistas e acadêmicos a explorar e analisar grandes coleções de documentos. Ao usar o Pinpoint, você pode fazer upload e pesquisar centenas de milhares de documentos, imagens, e-mails, notas manuscritas e arquivos de áudio em busca de palavras ou frases, locais, organizações e pessoas específicas. Colabore com outras pessoas compartilhando o acesso à sua coleção, destacando textos e compartilhando links para documentos específicos ou seleções de texto.

