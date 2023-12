Fast translation. Format retention. Transparent pricing. Make your documents multilingual with a single click. Translate from 1 to many languages in a single step! Easily translate content into 135 languages with an intuitive, business-user-friendly interface and integrate human feedback where required. Translation Hub makes it possible for enterprises to customize and manage translation workloads at a previously unachievable scale and cost. - Fast translation for PDF’s, Word and Powerpoints - Full format retention - Customize translations with your own models or use Google's Neural Machine Translation model - Single, transparent pricing

Site: cloud.google.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Google Translation Hub. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.