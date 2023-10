N26 (conhecido como Número 26 até julho de 2016) é um neobanco alemão com sede em Berlim, Alemanha. O N26 oferece atualmente os seus serviços em vários estados membros da Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA) e nos Estados Unidos. As suas operações no Reino Unido estão suspensas desde abril de 2020 devido às incertezas causadas pelo Brexit.

Site: n26.com

