Glassdoor é um site onde funcionários atuais e ex-funcionários avaliam anonimamente as empresas. O Glassdoor também permite que os usuários enviem e visualizem salários anonimamente, bem como pesquisem e se candidatem a vagas em sua plataforma. Em 2018, a empresa foi adquirida pela empresa japonesa Recruit Holdings, por US$ 1,2 bilhão. A empresa está sediada em Mill Valley, Califórnia, com escritórios adicionais em cidades ao redor do mundo, incluindo Chicago, Londres e São Paulo.

Site: glassdoor.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Glassdoor. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.