Apptio é uma empresa com sede em Bellevue, Washington, fundada em 2007, que desenvolve aplicativos de software como serviço (SaaS) de gerenciamento de negócios de tecnologia. Os aplicativos empresariais Apptio são projetados para avaliar e comunicar o custo dos serviços de TI para fins de planejamento, orçamento e previsão. Os serviços da Apptio oferecem ferramentas para CIOs gerenciarem armazenamento, aplicativos, uso de energia, segurança cibernética e obrigações de relatórios dos departamentos de tecnologia. Em 2009, a empresa foi o primeiro investimento da empresa de capital de risco do Vale do Silício, Andreessen Horowitz. A empresa possui aproximadamente 550 clientes de diversos portes. Em 11 de novembro de 2018, foi anunciado que a Apptio seria adquirida pela empresa de private equity Vista Equity Partners por US$ 1,9 bilhão.

Site: apptio.com

