CleverTap é uma empresa de gerenciamento do ciclo de vida do cliente e marketing móvel baseada em SaaS com sede em Mountain View, Califórnia. Fundada em maio de 2013, fornece análises de aplicativos móveis e produtos de engajamento de usuários para mais de 8.000 pessoas, incluindo Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow e DealsPlus. A empresa é apoiada pela Sequoia Capital, Tiger Global Management, Accel Partners e Recruit Holdings.

Site: dashboard.clevertap.com

