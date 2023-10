Microsoft Bing

Bing é um mecanismo de pesquisa na web de propriedade e operado pela Microsoft. O serviço tem origem nos motores de busca anteriores da Microsoft: MSN Search, Windows Live Search e posteriormente Live Search. O Bing fornece uma variedade de serviços de pesquisa, incluindo produtos de pesquisa na Web, vídeo, imagens e mapas. Ele é desenvolvido em ASP.NET. Bing, o substituto do Live Search da Microsoft, foi revelado pelo CEO da Microsoft, Steve Ballmer, em 28 de maio de 2009, na conferência All Things Digital em San Diego, Califórnia, para lançamento em 3 de junho de 2009. Novos recursos notáveis ​​​​na época incluíam a listagem de sugestões de pesquisa enquanto as consultas são inseridas e uma lista de pesquisas relacionadas (chamada "painel Explorar") baseada na tecnologia semântica da Powerset, que a Microsoft adquiriu em 2008. Em julho de 2009, a Microsoft e o Yahoo! anunciou um acordo no qual o Bing daria poder ao Yahoo! Procurar. Todos Yahoo! Os clientes e parceiros globais da Search fizeram a transição no início de 2012. O acordo foi alterado em 2015, o que significa que o Yahoo! só era obrigado a usar o Bing para a "maioria" das pesquisas. Em outubro de 2011, a Microsoft afirmou que estava trabalhando em uma nova infraestrutura de pesquisa de back-end com o objetivo de fornecer resultados de pesquisa mais rápidos e um pouco mais relevantes para os usuários. Conhecida como “Tiger”, a nova tecnologia de serviço de índice foi incorporada ao Bing globalmente desde agosto daquele ano. Em maio de 2012, a Microsoft anunciou outra reformulação de seu mecanismo de busca que inclui "Barra Lateral", um recurso social que pesquisa nas redes sociais dos usuários informações relevantes para a consulta de pesquisa. O algoritmo de indexação do mecanismo de busca BitFunnel e vários componentes do mecanismo de busca foram feitos código aberto da Microsoft em 2016. Em outubro de 2018, o Bing era o terceiro maior mecanismo de pesquisa do mundo, com um volume de consultas de 4,58%, atrás do Google (77%) e do Baidu (14,45%). Yahoo! A pesquisa, que o Bing domina em grande parte, tem 2,63%.

