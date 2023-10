WeTransfer é um serviço de transferência de arquivos de computador baseado na Internet, com sede na Holanda. A empresa foi fundada em 2009 em Amsterdã por Rinke Visser, Bas Beerens e Nalden. Em outubro de 2018, a WeTransfer relançou seu aplicativo com o nome “Collect by WeTransfer”. Em maio de 2020, a Índia proibiu o aplicativo WeTransfer, alegando razões de segurança.

Site: wetransfer.com

