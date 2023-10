(anteriormente Box.net), é uma empresa americana de Internet com sede em Redwood City, Califórnia. A empresa se concentra no gerenciamento de conteúdo em nuvem e no serviço de compartilhamento de arquivos para empresas. Clientes e aplicativos oficiais estão disponíveis para Windows, macOS e diversas plataformas móveis. A Box foi fundada em 2005.

Site: box.com

