(chinês: 百度; pinyin: Bǎidù, que significa "cem vezes", anglicizado BY-doo) é uma empresa multinacional chinesa de tecnologia especializada em serviços e produtos relacionados à Internet e inteligência artificial (IA), com sede em Haidian, Pequim. Distrito. É uma das maiores empresas de IA e Internet do mundo. A holding do grupo está constituída nas Ilhas Cayman. O Baidu foi incorporado em janeiro de 2000 por Robin Li e Eric Xu. O mecanismo de busca Baidu é atualmente o terceiro maior site no ranking Alexa Internet. O Baidu tem origem no RankDex, um mecanismo de busca anterior desenvolvido por Robin Li em 1996, antes de fundar o Baidu em 2000. O Baidu oferece vários serviços, incluindo um mecanismo de busca chinês, bem como um serviço de mapeamento chamado Baidu Maps. O Baidu oferece cerca de 57 serviços comunitários e de pesquisa, como Baidu Baike (uma enciclopédia on-line), Baidu Wangpan (um serviço de armazenamento em nuvem) e Baidu Tieba (um fórum de discussão baseado em palavras-chave).A Unidade Global de Negócios do Baidu (GBU) é responsável por Produtos e serviços internacionais da Baidu para mercados fora da China. O portfólio de produtos da Baidu GBU inclui aplicativos de teclado Simeji e Facemoji Keyboard, plataforma de recomendação de conteúdo popIn, rede de realidade aumentada OmniAR, projetor inteligente japonês popIn Aladdin e plataforma de anúncios MediaGo, focada em anunciantes chineses que buscam alcançar usuários estrangeiros. Em 2017, a Baidu GBU firmou uma parceria com a Snap Inc. para atuar como revendedor oficial de anúncios da empresa para Snapchat na Grande China, Coreia do Sul, Japão e Cingapura. A parceria foi estendida em 2019. Em 2018, o Baidu alienou a parte "negócio DU global" de seus negócios no exterior, que desenvolveu uma série de aplicativos utilitários, incluindo ES File Explorer, DU Caller, Mobojoy, Photo Wonder e DU Recorder, etc. a empresa agora opera independentemente do Baidu sob o nome DO Global.Baidu tem o segundo maior mecanismo de busca do mundo e detém uma participação de mercado de 76,05% no mercado de mecanismos de busca da China. Em dezembro de 2007, a Baidu tornou-se a primeira empresa chinesa a ser incluída no índice NASDAQ-100. Em maio de 2018, o valor de mercado do Baidu aumentou para US$ 99 bilhões. Em outubro de 2018, a Baidu se tornou a primeira empresa chinesa a aderir ao consórcio de ética computacional Partnership on AI, com sede nos Estados Unidos.

Site: baidu.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com 百度. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.