A Enciclopédia Baidu é uma enciclopédia online aberta e gratuita que tem como objetivo criar uma enciclopédia de conhecimento chinês cobrindo todas as áreas do conhecimento e atendendo a todos os usuários da Internet. Aqui você pode participar da edição dos verbetes e compartilhar e contribuir com seu conhecimento. Baidu Baike (chinês: Baidu Encyclopedia; pinyin: Bǎidù Bǎikē; lit. 'Baidu Encyclopedia', também conhecido como Baidu Wiki) é uma enciclopédia online colaborativa semi-regulamentada em língua chinesa de propriedade da empresa chinesa de tecnologia Baidu.

Site: baike.baidu.com

