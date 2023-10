Baidu Tieba - a principal comunidade chinesa do mundo. A missão da Tieba é reunir pessoas que pensam como você. Quer se trate de um tópico popular ou de nicho, ele pode reunir com precisão um grande número de internautas com ideias semelhantes para mostrar seu próprio estilo, fazer amigos íntimos e construir uma plataforma interativa exclusiva de "tópicos de interesse". O catálogo Tieba cobre todos os aspectos de jogos, regiões, literatura, animação, estrelas do entretenimento, vida, esportes, computadores e digital, etc. É a plataforma de comunicação chinesa líder mundial. Oferece às pessoas um espaço online gratuito para expressar e trocar ideias. , e reúne pessoas que pensam como você. Baidu Tieba (chinês: baidu tieba; pinyin: bǎidù tiēbā; lit. 'Baidu Post Bar') é uma das plataformas de comunicação chinesas mais utilizadas, hospedada pela empresa chinesa de serviços web Baidu. Baidu Tieba foi criada em 3 de dezembro de 2003. É uma comunidade on-line que integra fortemente o mecanismo de busca do Baidu. Os usuários podem pesquisar um fórum de tópico de interesse conhecido como "bar", que será criado se ainda não existir. O Baidu Tieba acumulou mais de 300 milhões de usuários ativos mensais até 2015 , e o número total de usuários registrados atingiu 1,5 bilhão.Em 6 de junho de 2021, o Baidu Tieba tinha 23.254.173 comunidades.

