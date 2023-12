Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de 中国新闻网 no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

A China News Network é um conhecido portal de notícias chinês e um dos mais importantes fornecedores de conteúdo original de notícias chinesas na Internet global. Contando com a rede editorial global do China News Service, fornece serviços de informação diversificados, como textos, imagens e vídeos, para internautas e mídia on-line, 24 horas por dia, com rapidez e precisão. Em termos de reportagem, as notícias dinâmicas do China News Service são oportunas e precisas, e seus ângulos explicativos de reportagem são únicos.Seus artigos foram amplamente reproduzidos pela mídia on-line nacional e estrangeira.

Site: chinanews.com.cn

